МИД РФ объяснит Болтону ошибочность линии США по Сирии

На следующей неделе российские дипломаты намерены объяснить советнику президента США Джону Болтону ошибочность линии Вашингтона в отношении Сирии. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе своего восточного турне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 21 октября посетит Москву.

Во вторник сообщалось, что администрация президента США разрабатывает новую стратегию по Сирии. В частности, в плане предусмотрено введение санкций против стран, принимающих участие в реконструкции Сирии.