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12:34   17 Октября 2018
Россия

Жители Хакасии считают недопустимыми выборы с единственным кандидатом

Жители Хакасии считают недопустимыми выборы с единственным кандидатом

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос в республике Хакасия, выяснив отношение местных жителей к предстоящим губернаторским выборам.

Согласно результатам опроса, 62% избирателей назвали недопустимой ситуацию, когда на выборах участвует лишь один кандидат, при этом 30% респондентов сочли такие выборы скорее допустимыми. Из них 45% респондентов выразили намерение голосовать за кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, а 58% опрошенных заявили, что придут на выборы, чтобы испортить бюллетень.

По мнению 67% избирателей в Хакасии, выборы с одним кандидатом в целом не соответствуют их представлению о том, как должно проходить голосование, а 47% респондентов добавили, что большинство жителей республики не смогут доверять губернатору, получившему эту должность таким образом.

Опрос ВЦИОМ проводился в республике Хакасия 12-13 октября текущего года при помощи телефонных интервью. В опросе приняли участие более 1600 респондентов.

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Автор: Александр Люблинский
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