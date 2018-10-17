«Яндекс.Такси» научилось определять точное местонахождение клиента

Водители «Яндекс.Такси» теперь смогут найти пассажиров, даже если те отошли от указанной при заказе точки, сообщила в среду пресс-служба сервиса.

«Яндекс.Такси» обзавелось новой функцией, которая позволяет определить точное местоположение клиента, где бы он ни находился. Это удобно, когда пунктом отправления является большая площадь или аэропорт.

Кроме того, пользователям теперь не обязательно ждать водителя в месте, указанном при заказе. Тот сможет найти пассажиров у себя на карте без лишних звонков и сообщений.