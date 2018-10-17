Памфилова: Выдвижение кандидатов на пост главы Приморья стартует 26 октября

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что с 11 по 18 ноября в комиссию предоставят документы, а с 26 октября начнется выдвижение кандидатов на пост главы Приморского края. Предвыборная агитация будет проходить с 26 ноября.

Об этом она сообщила на заседании комиссии. Памфилова выразила надежду, что «будет серьезный десант общественных наблюдателей, чтобы выборы прошли соответствующим образом под жестким надзором общественности».

Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко заявлял, что поучаствует в выборах в качестве самовыдвиженца. Ранее он руководил Сахалинской областью.

Второй этап голосования в Приморье состоялся 16 сентября, в нем участвовали Андрей Ищенко от партии КПРФ и экс-врио главы региона Андрей Тарасенко. Кандидаты заявили о фальсификации протоколов с обеих сторон. Глава ЦИК сообщила о перерыве до 19 сентября для изучения всех обращений. Она отметила, что выборы главы края состоялись, однако пока остается вопрос о признании результатов в целом или по отдельным участкам.

19 сентября Памфилова по итогам проверки рекомендовала краевому избиркому аннулировать результаты голосования. Информация о всех выявленных нарушениях передали в правоохранительные органы. Тарасенко заявил, что не будет участвовать в выборах. Такая ситуация сложилась впервые в истории России.