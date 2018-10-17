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12:17   17 Октября 2018
Россия

Рябков: Давление на помогающие восстановлению Сирии страны — ущербный курс Вашингтона

Рябков: Давление на помогающие восстановлению Сирии страны — ущербный курс Вашингтона

Москва однозначно негативно относится к расширению санкций США в отношении Ирана и вообще стран, участвующих в восстановлении Сирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, курс, взятый Вашингтоном в отношении дружественных Сирии государств, является ущербным. При этом он отметил, что США не останавливаются не перед чем, чтобы как можно больнее надавить на неугодные им страны.

Рябков подчеркнул, что и в этих условиях Россия будет продолжать «нормальное рабочее взаимодействие с Тегераном по очень широкому кругу вопросов». Среди них практическое сотрудничество в разных областях, политический диалог, взаимодействие на международной арене.

Во вторник сообщалось, что в Белом доме разрабатывается новая стратегия США в отношении Сирии.  План, в частности, предусматривает введение санкций в отношении компаний из России и Ирана, участвующих в реконструкции разрушенной инфраструктуры страны.

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Автор: Вячеслав Каширин
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