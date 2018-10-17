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12:11   17 Октября 2018
Россия

Правительство отклонило законопроект о курилках в санаториях и больницах

Правительство отклонило законопроект о курилках в санаториях и больницах

Российское правительство не поддержало законопроект, предполагающий создание специальных мест для курения в больницах и санаториях, заявив, что реализация данной инициативы повлечет негативное воздействие табачного дыма на некурящих пациентов.

С инициативой оборудовать в больницах и санаториях места для курения в июне текущего года выступили Депутаты Самарской думы. В документе, в частности, предлагалось, выделить на территории медучреждений, а также в помещениях, предназначенных для санаторно-курортных и реабилитационных услуг, специальных мест для курения, оборудовав их системами вентиляции.

Однако в правительстве РФ заявили, что не поддерживают это предложение, отметив, что его реализация:

«…повлечет негативное воздействие табачного дыма на здоровье некурящих пациентов и иных лиц, находящихся в таких организациях, что противоречит целям и задачам оказания медицинской помощи».

Также в правительстве напомнили, что Россия с 2008 года присоединилась к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком, которая в числе прочего предполагает защиту людей в закрытых общественных местах от табачного дыма.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #законопроект #правительство #запрет #курение

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