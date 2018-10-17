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12:24   17 Октября 2018
Россия

Главный следователь Татарстана перешел в должность исполняющего обязанности

Главный следователь Татарстана перешел в должность исполняющего обязанности

Пятилетний срок полномочий главного следователя Татарстана, генерала-лейтенанта Павла Николаева истекает сегодня. Но он остается главой Следственного комитета региона в должности исполняющего обязанности.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники. Приказ пришел незадолго до окончания срока полномочий Николаева от Председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Федеральные СМИ в сентябре начали говорить о скором переводе главы СК Республики Татарстан на повышение в Москву. Издания указывали на то, что Николаев — главный претендент на должность руководителя Главного Следственного управления по Москве. Также в соответствии с законодательством нельзя оставаться в должности более двух сроков подряд.

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Автор: Анна Манц
#татарстан #ск

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