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12:22   17 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Подгорица подозревает в организации госпереворота «отдельных сотрудников служб безопасности», но не всю страну, объяснил главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич.

Его слова передает издание «Дан».

МИД России в октябре рассказал, что Катнич присоединился к соревнованию за выдвижение самых абсурдных обвинений в адрес России. Дипломаты объяснили, что тот на протяжение двух лет пытается найти «неопровержимые доказательства» участия «агентов ГРУ» в якобы попытке госпереворота в стране в октябре 2016 года.

Черногорский прокурор, однако, поспешил уточнить, что никогда не обвинял официальную Москву. Он говорил об отдельных сотрудниках служб безопасности и агентах ГРУ.

Правоохранители Черногории 16 октября 2016 года в день выборов в парламент страны задержали порядка двух десятков человек по подозрению в попытке государственного переворота. Пригорица неоднократно обвиняла в случившемся Москву. Россия в свою очередь отрицает свою причастность.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #черногория #весь мир

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