Госдума одобрила введение штрафов до 50 тысяч рублей за допинг

Депутаты Государственной Думы одобрили внесение поправок о штрафах для спортсменов, тренеров и врачей за распространение и употребление допинга в Кодекс РФ об административных правонарушениях и в закон «О физической культуре и спорте в РФ».

Об этом в среду сообщает агентство ТАСС, отмечая, что предложение внесли на рассмотрение ГД депутаты Либерально-демократической партии России в марте 2016 года.

Как сообщается в пояснительной записке, законопроект, устанавливает ответственность за применение или попытку использования спортсменом запрещенного вещества или запрещенных методов, а также за фальсификации или попытки фальсифицировать спортсменом, тренером или любым специалистами в области спортивной медицины или физической культуры элемента допинг контроля, а также за распространение запрещенных веществ.

При этом в Кодекс об административных правонарушениях вводятся штрафные санкции за подобные нарушения, которые составят от 30 до 50 тысяч рублей, а в закон о физической культуре вносится детализация полномочий органов госвласти в субъектах России в том, что касается проведения антидопинговой пропаганды.