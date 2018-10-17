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12:02   17 Октября 2018
Россия

Медведев поручил предусматривать компенсацию для регионов при разработке законов

Медведев поручил предусматривать компенсацию для регионов при разработке законов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил предусматривать полную или частичную компенсацию регионам при разработке законов, которые могут повлечь за собой новые расходы или снижение доходов.

4 октября правительство рассматривало вопрос о внесении поправок в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в целях совершенствования межбюджетных отношений. По окончанию Медведев поручил проработать вопрос о компенсации расходов регионов при принятии федерального закона.

Министерство финансов предложило «поручить федеральным исполнительным органам власти вносить предложения, реализация которых позволит компенсировать выпадающие доходы». Обоснования будут включены в дополнительный материал к законопроекту. Медведев поддержал предложение.

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Автор: Анна Манц
#медведев #компенсация #поручение

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