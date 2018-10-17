Госдума отменит обязанность водителей возить с собой бумажный полис «автогражданки»

Законопроект, уравнивающий статус бумажной и электронной форм полиса ОСАГО, прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

Документом предполагается ввести единый подход к заключению договора ОСАГО на бумажном и электронном носителе. В итоге предъявление бумажного документа на дорогах станет необязательным. Дорожные инспекторы получат возможность проверять наличие действующего договора страхования другими способами. Например, с мобильного устройства путем обращения к информационной базе данных.