Мы в соц.сетях:
Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

 Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

 Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
11:45   17 Октября 2018
Россия

Госдума отменит обязанность водителей возить с собой бумажный полис «автогражданки»

Госдума отменит обязанность водителей возить с собой бумажный полис «автогражданки»

Законопроект, уравнивающий статус бумажной и электронной форм полиса ОСАГО, прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

Документом предполагается ввести единый подход к заключению договора ОСАГО на бумажном и электронном носителе. В итоге предъявление бумажного документа на дорогах станет необязательным. Дорожные инспекторы получат возможность проверять наличие действующего договора страхования другими способами. Например, с мобильного устройства путем обращения к информационной базе данных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#госдума #законопроект #осаго

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...