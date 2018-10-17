СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над пациентом в Челябинске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности из-за опубликованного ранее видео издевательства над пожилым пациентом в психоневрологической больнице №5 города Магнитогорск, Челябинская область.

В сообщении указано, что следователи провели доследственную проверку. Сейчас ведется допрос свидетелей и установление причастных к преступлению лиц. Сотрудники ведомства установят причины и обстоятельства издевательства и вынесут представление для их пресечения.

Ранее в сети появилось видео, как сотрудник больницы кидает тапки в пожилого пациента, заставляет его за собой бегать, а после пинает. Пожилого мужчину выписали из больницы в июле, а в сентябре он умер.

Министерство здравоохранения Челябинской области назвало инцидент «вопиющим нарушением прав пациента». Ведомство пообещало провести «максимально жесткую проверку с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения».