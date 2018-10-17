Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

В Воздушных силах Украины в среду подтвердили, что вторым членом экипажа потерпевшего крушение в винницкой области Су-27УБ был американский военнослужащий.

В сообщении пресс-центра Воздушных сил Украины говорится:

«Вторым членом экипажа Су-27УБ был военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США».

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о крушении истребителя Су-27УБ, принимавшего участие в совместных украино-американских учениях «Чистое небо» в Винницкой области. По данным украинских военных, оба пилота — военные из Украины и США — погибли. Однако вскоре Генштаб удалил из упоминание об американце.