Мы в соц.сетях:
Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

 Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

 Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
11:22   17 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

В Воздушных силах Украины в среду подтвердили, что вторым членом экипажа потерпевшего крушение в винницкой области Су-27УБ был американский военнослужащий.

В сообщении пресс-центра Воздушных сил Украины говорится:

«Вторым членом экипажа Су-27УБ был военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США».

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о крушении истребителя Су-27УБ, принимавшего участие в совместных украино-американских учениях «Чистое небо» в Винницкой области. По данным украинских военных, оба пилота — военные из Украины и США — погибли. Однако вскоре Генштаб удалил из упоминание об американце.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #украина #всу #общество #ближнее зарубежье #су-27

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...