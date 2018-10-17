Строители Крымского моста уложили шесть километров рельсов

На железнодорожной части Крымского моста строители уложили 6 из 38 километров верхнего строения двухпутной железной дороги.

Об этом в среду журналистам рассказал Леонид Рыженкин – заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам генерального подрядчика строительства компании «Стройгазмонтаж», слова которого приводит информационный центр «Крымский мост».

По его словам, укладка рельсов на подготовленных участках железнодорожной части Крымского моста ведется с лета 2018 года.

«На данный момент уложено 6 из 38 км верхнего строения пути двухпутной железной дороги через Керченский пролив», - рассказал Рыженкин, в частности, отметив, что железнодорожные рабочие последовательно продвигаются со стороны таманского берега.

Также в инфоцентре отметили, что на Крымском мосту укладывают термоустойчивые рельсы, произведенные в России. Рельсы привозят на Таманский полуостров на звеносборочную базу, где их соединяют со шпалами. После сборки рельсошпальных решеток, их при помощи хозяйственных составов доставляют к месту укладки на железнодорожную часть моста. Одновременно с этим со стороны полуострова Крым продвигается строительство двух путей железнодорожного подхода к мосту, длина которого составит 18 километров.

Автомобильная часть Крымского моста с полугодовым опережением графика была открыта в мае текущего года. Открытие железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.