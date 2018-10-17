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 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

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NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
11:24   17 Октября 2018
Россия

«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Российская компания «Аэрофлот» 15 октября получила международную премию «Business Traveller UK Reader Awards 2018» в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Награждение прошло в Лондоне, организатор мероприятия — журнал Business Traveller.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев отметил, что победа — особая честь, особенно в текущих геополитических условиях. Он указал, что премия показывает «непредвзятый выбор самого взыскательного пассажира». Рост числа иностранцев, которые пользуются услугами компании, свидетельствует о высоком качестве предоставляемых сервисов, удобной маршрутной сети и привлекательности тарифов.

Авиаперевозчик получил рейтинг «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, а американская авиационная ассоциация APEX присвоила рейтинг «пять звезд». Также «Аэрофлот» семь раз получил премию «Skytrax World Airline Awards» в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

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Автор: Анна Манц
#аэрофлот #премия

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