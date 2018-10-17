Поставки СПГ из США усилят суверенитет Польши — Моравецкий

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного газа ежегодно в течение 20 лет.

На торжественной церемонии подписания контракта присутствовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что достигнутая договоренность «повысит независимость Польши».

«Поставки сжиженного газа с одной стороны усилят суверенность, с другой — конкурентоспособность», — уверен премьер.

Он напомнил о намерении прошлого правительства страны — своих политических конкурентов PO-PSL — подписать договор на поставки газа из России. Моравецкий заявил, что «это были бы газовые наручники».

Большую часть газа PGNiG покупает у российского «Газпрома». При этом в госкомпании традиционно заявляют о зависимости от российских поставок и необходимости диверсификации.