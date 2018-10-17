Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что, если Штаты введут санкции против российских компаний, участвующих в восстановлении Сирии, Москва ответит зеркальными мерами.

Ранее американский телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа работает над новой стратегией политики действий в Сирии, которая предполагает введение новых ограничительных мер в отношении российских и иранских компаний, принимающих участие в восстановлении Сирии.

«Если такие действия будут, Россия непременно ответит зеркально. Ответные меры будут абсолютно продуманными, взвешенными, но будут обязательно», - заявил Джабаров, комментируя эти сообщения СМИ.

Также Джабаров назвал «аморальными» планы американских властей по отношению к российским компаниям.