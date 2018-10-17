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11:08   17 Октября 2018
Весь мир

Джабаров: РФ ответит зеркально на санкции США против российских компаний в САР

Джабаров: РФ ответит зеркально на санкции США против российских компаний в САР

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что, если Штаты введут санкции против российских компаний, участвующих в восстановлении Сирии, Москва ответит зеркальными мерами.

Ранее американский телеканал NBC, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа работает над новой стратегией политики действий в Сирии, которая предполагает введение новых ограничительных мер в отношении российских и иранских компаний, принимающих участие в восстановлении Сирии.

«Если такие действия будут, Россия непременно ответит зеркально. Ответные меры будут абсолютно продуманными, взвешенными, но будут обязательно», - заявил Джабаров, комментируя эти сообщения СМИ.

Также Джабаров назвал «аморальными» планы американских властей по отношению к российским компаниям.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #санкции #джабаров #ответныемеры

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