Глава PGNIG: Американский газ для Польши будет на 30% дешевле российского

Глава польской нефтегазовой компании «Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo» Мачей Вожняк заявил, что поставки американского сжиженного природного газа дешевле российского на 30 процентов.

Ранее польская компания «PGNiG» и американская организация «Venture Global LNG» договорились о поставке двух миллионов тонн сжиженного природного газа на ежегодной основе в течении 20 лет. Точная стоимость сделки пока не разглашается, однако президент США Дональд Трамп в сентябре заявлял, что Штаты готовы к поставкам большого объема СПГ по «хорошей цене».

Экс-глава министерства обороны Америки Антони Мачеревич высказал мнение, что РФ и ФРГ строительством «Северного потока — 2» якобы хотят сделать Польшу и весь Евросоюз зависимыми только от российского газа.

«Северный поток — 2» должен реализоваться в виде строительства двух газопроводов от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Начальная точка будет находиться в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Он будет проходить рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность газопроводов составит 55 миллиардов кубометров в год, длина труб оценивается в 1200 километров. Предварительная стоимость проекта составляет почти десять миллиардов евро. Запуск ниток газопровода должен состояться уже в конце следующего года. Поток будет располагаться в территориальных или экономических зонах стран, которые расположены у берегов Балтийского моря, это — Германия, Дания, Россия, Финляндия и Швеция. Разрешения на реализацию получено у всех стран, кроме Дании.

Существуют также и противники проекта. Латвия, Литва и Польша давали совместное заявление о своей позиции против «Северного потока — 2». Украина не одобряет газопровод из-за опасений потери доходов при транзите российского газа. США информировали, что также собираются осуществлять поставки своего продукта на территорию Европейского Союза.