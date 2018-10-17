NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

Подозреваемые в деле о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, рассказал газете The New York Times источник.

Согласно данным издания, один из подозреваемых, которого определила турецкая полиция, часто сопровождал саудовского принца. Его видели покидающим самолет с Мухаммедом в Париже и Мадриде. Кроме того, он попал на общие фотографии с принцем, сделанные во время визитов того в Бостон, Хьюстон и штаб-квартиру ООН в этом году.

Еще трое подозреваемых связаны со службой безопасности Аль Сауда, а пятый — судебный врач, занимающий высокие посты в МВД Саудовской Аравии и медицинских учреждениях.

Журналист Хашкаджи известен своей критикой в адрес политики Эр-Рияда. В начале октября он отправился в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и пропал. СМИ полагают, что его убили в здании дипмиссии. Однако саудовское руководство отрицает эти данные.