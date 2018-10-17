Депутат ГД: Сделка США и Польши о газе призвана насолить России

Депутат Государственной Думы РФ, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев назвал сделку Польши и США о поставке газа «кабальным контрактом», цель которого — насолить России через «Северный поток-2».

Он указал, что расплачиваться за «авантюры Варшавы», которой управляет Вашингтон, будут поляки. Об этом депутат написал в Twitter.

Кабальный контракт, единственный смысл которого - слегка насолить «Северному потоку-2», а через него России. А польский народ будет расплачиваться за авантюры Варшавы, сидящей плотно под колпаком Вашигтона.https://t.co/izffC8LcWd — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) 17 октября 2018 г.

Ранее польская компания «PGNiG» и американская организация «Venture Global LNG» договорились о поставке двух миллионов тонн сжиженного природного газа на ежегодной основе в течении 20 лет.

«Северный поток — 2» должен реализоваться в виде строительства двух газопроводов от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Начальная точка будет находиться в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Он будет проходить рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность газопроводов составит 55 миллиардов кубометров в год, длина труб оценивается в 1200 километров. Предварительная стоимость проекта составляет почти десять миллиардов евро. Запуск ниток газопровода должен состояться уже в конце следующего года. Поток будет располагаться в территориальных или экономических зонах стран, которые расположены у берегов Балтийского моря, это — Германия, Дания, Россия, Финляндия и Швеция. Разрешения на реализацию получено у всех стран, кроме Дании.

Существуют также и противники проекта. Латвия, Литва и Польша давали совместное заявление о своей позиции против «Северного потока — 2». Украина не одобряет газопровод из-за опасений потери доходов при транзите российского газа. США информировали, что также собираются осуществлять поставки своего продукта на территорию Европейского Союза.