Афганский политик погиб в результате взрыва в предвыборном штабе

В Избирательном штабе афганского политика Джабара Кахрамана прогремел взрыв, в результате которого погибли несколько погиб он сам и еще два человека.

Как сообщает агентство France Presse, взрыв прогремел в среду утром в городе Лашкаргах. Жертвами взрыва стали три человека, в том числе зарегистрированный кандидат на предстоящих парламентских выборах Джабар Кахраман, и еще семеро получили ранения.

К настоящему моменту, как отмечается в сообщении, правоохранительные органы задержали трех человек, которые могут быть причастны к организации теракта.

Выборы в парламент Афганистана назначены на 20 октября. Текущего года, а на 20 апреля 2019 года намечены выборы президента страны.