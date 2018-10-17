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10:50   17 Октября 2018
Весь мир

Афганский политик погиб в результате взрыва в предвыборном штабе

Афганский политик погиб в результате взрыва в предвыборном штабе

В Избирательном штабе афганского политика Джабара Кахрамана прогремел взрыв, в результате которого погибли несколько погиб он  сам и еще два человека.

Как сообщает агентство France Presse, взрыв прогремел в среду утром в городе Лашкаргах. Жертвами взрыва стали  три человека, в том числе зарегистрированный  кандидат на предстоящих парламентских выборах Джабар Кахраман, и еще семеро получили ранения.

К настоящему моменту, как отмечается в сообщении, правоохранительные органы задержали трех человек, которые могут быть причастны к организации теракта.

Выборы в парламент Афганистана назначены на 20 октября. Текущего года, а на 20 апреля 2019 года намечены выборы президента страны.

 

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Автор: Александр Люблинский
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