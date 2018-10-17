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10:42   17 Октября 2018
Россия

Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию петербургский «Лахта Центр»

Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию петербургский «Лахта Центр»

Открыть комплекс обещают примерно через год, когда завершатся внутренние работы по обустройству офисов и благоустройству окружающей территории.

Об этом в среду пишет Interessant.

Издание рассказало, что петербургский комплекс, составляющей которого является 462-метровый небоскреб, разрешили ввести в эксплуатацию. Эксперты Службы государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) проверили проектную документацию, соответствие параметров сооружения и проведенных строительно-монтажных работ плану, а также экологическую и пожарную безопасность.

Небоскреб «Лахта Центра» считается самым высоким в Европе. Он уступает лишь Останкинской телебашне в Москве. В комплексе разместятся офисы различных структур «Газпрома».

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #петербург #лахта центр

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