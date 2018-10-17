Госдума разработает поправки в закон о нелегальном контенте

Новая группа при комитетах Государственной Думы России по информационной политике и по культуре разработает законопроект с поправками в закон о пиратстве.

Об этом сообщает «Ведомости». Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и министерство культуры РФ на круглом столе, который был посвящен вопросам нелегального контента, решили разработать поправки в закон о пиратстве.

Изменения должны обязать поисковые сервисы не выдавать в результатах поиска ссылок на запрещенные сайты. Также возможно, что поправки заставят поисковики в приоритетом порядке показывать ссылки только на легальный контент.