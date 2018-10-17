Польша подписала с США контракт на поставку СПГ на 20 лет

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заключила долгосрочный контракт с американской компанией Venture Global LNG на ежегодную поставку двух миллионов сжиженного природного газа на протяжении двадцати лет.

Об этом в среду рассказал глава PGNiG Мачей Вожняк, отметив, что поставки СПГ из США в Польшу будут происходить по формуле Free on Board, что означает, что продавец отвечает только за доставку товара на борт судна, а дальнейшая транспортировка осуществляется за счет покупателя.

Стоимость сделки к настоящему моменту не разглашается.

В сентябре текущего года президент США Дональд Трамп пообещал, что Польша получит «огромное количество сжиженного природного газа по хорошей цене».

Накануне – во вторник 16 октября – бывший глава Минобороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Германию в том, что те, реализуя проект «Северный поток – 2», тем самым «затягивают петлю» на шее у Польши и пытаются поставить ее, а заодно и всю Европу, в зависимое положение.

Газопровод «Северный поток – 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год, которые протянутся по дну Балтийского моря из России в Германию. Против строительства газопровода выступают несколько стран, которые в настоящее время зарабатывают на транзите российского газа в ФРГ через свою территорию и боящиеся потерять эту прибыль. Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом, и не рассматривается Москвой, как инструмент влияния на кого-либо.