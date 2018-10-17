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10:20   17 Октября 2018
Россия

Депутаты Хакасии не смогли избрать сенатора от региона в Совфед

Депутаты Хакасии не смогли избрать сенатора от региона в Совфед

Верховный совет Хакасии на сессии в среду не смог избрать сенатора от республики в Совет Федерации. Об этом рассказал руководитель пресс-службы парламента Денис Баталов.

Его слова передает РИА Новости.

Сенатором от региона предлагалось избрать Евгения Серебренникова, который занимал этот пост с 2006 по 2018 год. Однако депутаты не смогли продлить его полномочия. За кандидатуру Серебренникова проголосовали всего 20 депутатов. Еще 20 высказались против, восемь воздержались.

Ожидается, что решение по сенатору примут на следующей сессии.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #хакасия

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