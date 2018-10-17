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10:16   17 Октября 2018
Россия

Роскачество провело масштабную проверку светлого пива

Роскачество провело масштабную проверку светлого пива

Российская система качества провела масштабную проверку светлого пива ценовой категории от 67 до 260 рублей за литр. В исследовании поучаствовало 40 марок пива, которые популярны среди населения.

Сперва эксперты проверили соответствие продукта идентификационным признакам. В законодательстве прописано, что пиво должно быть произведено из 80 процентов солода и 20 процентов несоложеных продуктов. Однако не прописаны методы контроля. Специалисты провели исследования по косвенным показателям и выявили, что отклонения есть у марок: «Арсенальное», «Горьковское», «Окское», «Самара» и «Свердловское».

Далее эксперты и профессиональная дегустационная комиссия проставили баллы за вкус, цвет, аромат и пеностойкость. Последний показатель прописан в ГОСТах, он определяется замером высоты пены и скоростью ее оседания. Его не прошли «Арсенальное», «Самара» и «Сибирская корона». С дальнейшей проверки образцы были сняты. Максимальное количество баллов не получил никто из участников, однако лидерами стали российские и чешские марки пива.

Проверка эффективности процесса брожения показала сниженный уровень в марках «Хамовники», «Жигулевское», «Жигули Барное», «Свердловское», «Сибирская корона» и «Efes».

Эксперты ответил, что среди проверяемых образцов не оказалось разбавленного пива, а также не выявлены консерванты. Все результаты отправлены производителям и в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

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Автор: Анна Манц
#проверка #пиво #роскачество

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