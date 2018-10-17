Роскачество провело масштабную проверку светлого пива

Российская система качества провела масштабную проверку светлого пива ценовой категории от 67 до 260 рублей за литр. В исследовании поучаствовало 40 марок пива, которые популярны среди населения.

Сперва эксперты проверили соответствие продукта идентификационным признакам. В законодательстве прописано, что пиво должно быть произведено из 80 процентов солода и 20 процентов несоложеных продуктов. Однако не прописаны методы контроля. Специалисты провели исследования по косвенным показателям и выявили, что отклонения есть у марок: «Арсенальное», «Горьковское», «Окское», «Самара» и «Свердловское».

Далее эксперты и профессиональная дегустационная комиссия проставили баллы за вкус, цвет, аромат и пеностойкость. Последний показатель прописан в ГОСТах, он определяется замером высоты пены и скоростью ее оседания. Его не прошли «Арсенальное», «Самара» и «Сибирская корона». С дальнейшей проверки образцы были сняты. Максимальное количество баллов не получил никто из участников, однако лидерами стали российские и чешские марки пива.

Проверка эффективности процесса брожения показала сниженный уровень в марках «Хамовники», «Жигулевское», «Жигули Барное», «Свердловское», «Сибирская корона» и «Efes».

Эксперты ответил, что среди проверяемых образцов не оказалось разбавленного пива, а также не выявлены консерванты. Все результаты отправлены производителям и в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.