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10:03   17 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Разбившимся на Украине Су-27 командовал начальник авиации командования «Восток»

Разбившимся на Украине Су-27 командовал начальник авиации командования «Восток»

Генштаб ВСУ в Facebook написал, что на месте крушения истребителя найдены тела пилотов. Экипажем самолета командовал начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко.

Истребитель Су-27УБ обрушился накануне в Винницкой области. Самолет выполнял маневры в рамках учений «Чистое небо — 2018». Командование Украины сообщало, что на борту находились два пилота — украинский и американский военные. Оба погибли. Однако позже информацию об американском военном удалили, хотя ВВС США подтвердили факт участия того в крушении.

Подробности инцидент не разглашаются. Проводится расследование.

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Автор: Юлия Халус
#украина #происшествия #чп #весь мир #су-27

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