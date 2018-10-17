Разбившимся на Украине Су-27 командовал начальник авиации командования «Восток»

Генштаб ВСУ в Facebook написал, что на месте крушения истребителя найдены тела пилотов. Экипажем самолета командовал начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко.

Истребитель Су-27УБ обрушился накануне в Винницкой области. Самолет выполнял маневры в рамках учений «Чистое небо — 2018». Командование Украины сообщало, что на борту находились два пилота — украинский и американский военные. Оба погибли. Однако позже информацию об американском военном удалили, хотя ВВС США подтвердили факт участия того в крушении.

Подробности инцидент не разглашаются. Проводится расследование.