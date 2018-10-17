Россияне признали Крым и Краснодарский край лучшими направлениями для автотуризма

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных регионов России для автотуризма. Популярность тех или иных областей определили с помощью опросов в социальных сетях.

Краснодарский край и Крымский полуостров набрали равное количество голосов, по 35 процентов каждый. Они делят между собой первое и второе место. Бронзу получила Карелия с результатом в 13 процентов. Санкт-Петербург и Ленинградская область получили 11 процентов голосов и оказались на четвертом месте. Пятерку закрывает Московская область, ей российские туристы отдали предпочтение в четыре процента голосов.

Автомобильный туризм представляет из себя путешествия, где основным средством передвижения является частная или арендованная машина.