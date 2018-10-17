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 Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

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NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
9:51   17 Октября 2018
Россия

Россияне признали Крым и Краснодарский край лучшими направлениями для автотуризма

Россияне признали Крым и Краснодарский край лучшими направлениями для автотуризма

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных регионов России для автотуризма. Популярность тех или иных областей определили с помощью опросов в социальных сетях.

Краснодарский край и Крымский полуостров набрали равное количество голосов, по 35 процентов каждый. Они делят между собой первое и второе место. Бронзу получила Карелия с результатом в 13 процентов. Санкт-Петербург и Ленинградская область получили 11 процентов голосов и оказались на четвертом месте. Пятерку закрывает Московская область, ей российские туристы отдали предпочтение в четыре процента голосов.

Автомобильный туризм представляет из себя путешествия, где основным средством передвижения является частная или арендованная машина.

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Автор: Анна Манц
#рейтинг #машина #автотуризм

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