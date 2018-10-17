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9:46   17 Октября 2018
Весь мир

Минпромторг заявил о готовности России к любым санкциям

Минпромторг заявил о готовности России к любым санкциям

Несмотря на контрпродуктивность ограничений, российская экономика и промышленность неплохо адаптируются, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев.

Его слова в среду передает РИА Новости.

В августе этого года в американский конгресс ввели законопроект о новых санкциях против России, включая пакет ограничений против нового госдолга РФ и госбанков. Поводом для ужесточения стали обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия в британском Солсбери.

Второй пакет санкций хотят ввести в ноябре. Новые ограничения предполагают запрет на кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров, а также возможное понижение уровня дипломатических отношений двух стран.

Груздев указал, что Россия готова к новым санкциям. Тем не менее, как бы не усложнялось сотрудничество, конструктивный настрой и желание развивать связи способны побороть все.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #экономика #санкции

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