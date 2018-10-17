ВВС США подтвердили участие американца в крушении Су-27

Однако это не подтверждает данные о его гибели или ранении, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Винницкой области Украины разбился истребитель Су-27. Согласно сообщениям Военной прокуратуры страны, при крушении самолета погибли два пилота — офицер ВВС Украины и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Однако позже информацию о гражданстве жертв аварии удалили.

ВВС США рассказали, что американский военнослужащий действительно находился в Су-27, когда тот обрушился. Тем не менее информации о возможной гибели или ранении пилота пока нет. Инцидент расследуют.