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ВВС США подтвердили участие американца в крушении Су-27

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8:39   17 Октября 2018
Ближнее зарубежье

ВВС США подтвердили участие американца в крушении Су-27

ВВС США подтвердили участие американца в крушении Су-27

Однако это не подтверждает данные о его гибели или ранении, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Винницкой области Украины разбился истребитель Су-27. Согласно сообщениям Военной прокуратуры страны, при крушении самолета погибли два пилота — офицер ВВС Украины и военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Однако позже информацию о гражданстве жертв аварии удалили.

ВВС США рассказали, что американский военнослужащий действительно находился в Су-27, когда тот обрушился. Тем не менее информации о возможной гибели или ранении пилота пока нет. Инцидент расследуют.

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Автор: Юлия Халус
#сша #украина #происшествия #чп #су-27

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