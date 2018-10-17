Ранее российский боец грозился покинуть организацию, но конфликт удалось разрешить, рассказал в интервью TMZ Sports глава UFC Дана Уайт.

Хабиб Нурмагомедов 7 октября защитил чемпионский пояс UFC, поборов ирландца Конора Макгрегора. Сразу после поединка между командами спортсменов произошла стычка. Руководство UFC задумалось о дисквалификации россиянина. Его также хотели лишить чемпионского титула. Однако позже от этих мер отказались, заявив, что ограничатся увольнением члена команды Хабиба Зубайру Тухугова. Боец ответил, что не останется в организации после этого.

Уайт поспешил успокоить болельщиков. Хабиб продолжит выступать в UFC, конфликт разрешен. Однако вопрос с Тухуговым пока не решен, эта тема не обсуждалась.