Крым установил исторический рекорд по визиту иностранцев

Крым в текущем году посетили представители 132 стран мира, сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, данный показатель является рекордным за всю историю Крыма. В частности, в украинский период полуостров посещали туристы из 50 стран.

Парламентарий в интервью РИА «Новости» отметил, что иностранцы приезжают в Крым, несмотря на санкции. По его словам, небольшими, но организованными группами отметились представители ближнего, дальнего и «очень дальнего» зарубежья, в том числе туристы из США, Великобритания, Франция, Германия, Австрии, Канады и других стран.

Черняк отметил, что одним из факторов привлечения иностранных туристов стал лечебный туризм. По его словам, иностранцам санкции безразличны, поскольку они на своем опыте знают, что лечение на полуострове находится на высшем уровне.