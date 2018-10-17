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8:09   17 Октября 2018
Россия

Крым установил исторический рекорд по визиту иностранцев

Крым установил исторический рекорд по визиту иностранцев

Крым в текущем году посетили представители 132 стран мира, сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, данный показатель является рекордным за всю историю Крыма. В частности, в украинский период полуостров посещали туристы из 50 стран.

Парламентарий в интервью РИА «Новости» отметил, что иностранцы приезжают в Крым, несмотря на санкции. По его словам, небольшими, но организованными группами отметились представители ближнего, дальнего и «очень дальнего» зарубежья, в том числе туристы из США, Великобритания, Франция, Германия, Австрии, Канады и других стран.

Черняк отметил, что одним из факторов привлечения иностранных туристов стал лечебный туризм. По его словам, иностранцам санкции безразличны, поскольку они на своем опыте знают, что лечение на полуострове находится на высшем уровне.

 

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Автор: Олег Королев
#крым #иностранные туристы #лечебный туризм

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