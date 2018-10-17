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 ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел

ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел
7:47   17 Октября 2018
Весь мир

ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел

ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел

В ответ на ракетные обстрелы палестинских боевиков авиация Израиля наносит удары по сектору Газа, сообщает армейская пресс-служба.

Прошлой ночью реактивный снаряд упал в крупном южноизраильском городе городе Беер-Шев. Были повреждены постройки.

Армейская пресс-служба сообщает, что в ответ на выпущенные ракеты, самолеты ВВС Израиля начали атаковать террористические цели в секторе Газа.

О погибших с израильской стороны не сообщалось. Это первый обмен ударами за последние два месяца и пятый с начала года.

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Автор: Олег Королев
#ввс израиля #сектор газа

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