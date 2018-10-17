Российские военные помогают в восстановлении сирийской провинции Дераа

Российские военные помогают восстанавливать провинцию Дераа в Сирии, сообщает представитель ВС РФ в Сирии генерал-майор Владимир Устинов.

Провинция была освобождена от террористов в июле. По словам Устинова, российские военные решают задачи по осуществлению взаимодействия между властями и жителями.

Представитель российских ВС отметил, что на сегодняшний момент в регионе наблюдаются проблемы в сфере здравоохранения, снабжения продовольствием, подачей воды и электроэнергией.

Устинов также рассказал РИА «Новости», в провинции восстанавливаются магазины, дома и производства. Он отметил, что задачей военных является проведение мониторинга обстановки и положения дел.