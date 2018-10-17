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6:51   17 Октября 2018
Россия

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки в Якутии

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки в Якутии

В Якутии после гибели трех человек из-за перевернувшейся лодки возбуждено уголовное дело, сообщает Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР.

По версии следователей, вечером во вторник в Томпонском районе один из жителей оказывал услуги по лодочной перевозке восьми пассажиров по реке Алдан.

После значительного удаления от берега маломерное судно «Вельбот-45М» опрокинулось, из-за чего все находившиеся на борту упали в воду. В результате погибли трое пассажиров. Поиски еще одного продолжаются.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших за собой гибель двух и более лиц.

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Автор: Олег Королев
#лодка #якутия #опрокидывание

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