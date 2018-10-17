Тихоокеанский флот провел учения в Восточно-Китайском море

Корабли Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море отработали поиск подлодки условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ.

В учениях участвуют ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома». Отряд отработал в рамках противолодочного учения задачи по поиску и слежению.

Экипаж корабля «Адмирал Пантелеев» при взаимодействии с корабельной авиагруппой обеспечил полеты противолодочного вертолета Ка-27.

Также корабли отработали совместное тактическое маневрирование и борьбу за «живучесть» судна.