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6:30   17 Октября 2018
Россия

Тихоокеанский флот провел учения в Восточно-Китайском море

Тихоокеанский флот провел учения в Восточно-Китайском море

Корабли Тихоокеанского флота на учениях в Восточно-Китайском море отработали поиск подлодки условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ.

В учениях участвуют ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома». Отряд отработал в рамках противолодочного учения задачи по поиску и слежению.

Экипаж корабля «Адмирал Пантелеев» при взаимодействии с корабельной авиагруппой обеспечил полеты противолодочного вертолета Ка-27.

Также корабли отработали совместное тактическое маневрирование и борьбу за «живучесть» судна.

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Автор: Олег Королев
#учения #восточно-китайское море #тихоокеанский флот

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