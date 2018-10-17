Глава МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию

Глава МВФ Кристин Лагард отложила поездку на Ближний Восток, в ходе которой планировалось посещение инвестиционной конференции в Саудовской Аравии.

Пресс-служба фонда в ночь со вторника на среду сообщает, что ранее запланированная поездка управляющего директора Международного валютного фонда на Ближний Восток откладывается.

При этом в субботу на конференции в Индонезии Лагард заявляла, что поездку 23-25 октября отменять не будет. По ее словам, история с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги повергла ее в ужас.