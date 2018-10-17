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6:07   17 Октября 2018
Весь мир

Глава МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию

Глава МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию

Глава МВФ Кристин Лагард отложила поездку на Ближний Восток, в ходе которой планировалось посещение инвестиционной конференции в Саудовской Аравии.

Пресс-служба фонда в ночь со вторника на среду сообщает, что ранее запланированная поездка управляющего директора Международного валютного фонда на Ближний Восток откладывается.

При этом в субботу на конференции в Индонезии Лагард заявляла, что поездку 23-25 октября отменять не будет. По ее словам, история с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги повергла ее в ужас. 

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Автор: Олег Королев
#мвф #лагард #хашогги #хашукджи

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