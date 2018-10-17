В работе Youtube произошел крупный сбой

В работе популярного видеохостинга Youtube произошел массовый сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблемы у сервиса наблюдаются по всему миру, включая Австралию, США, Японию, Россию и страны Европы.

Сбой случился о коло 04:00 мск. По информации сайта, почти 44 процента жалоб связаны с проблемами при просмотре видео, еще 38 процентов пользователей не могут попасть на сайт.

На официальной странице Youtube в Twitter представители Google поблагодарили за сообщения о проблемах с доступом. В заявлении говорится, что работа над решением проблемы идет.

Youtube - видеохостинг Google, на котором пользователи могут публиковать и комментировать видеоролики.