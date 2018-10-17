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 ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел

ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел
5:29   17 Октября 2018
Весь мир

В израильском Беер-Шеве палестинская ракета повредила дом

В израильском Беер-Шеве палестинская ракета повредила дом

Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась израильском городе Беер-Шева, сообщает местная полиция.

На место попадания ракеты в жилой дом прибыла полиция. Отмечается, что чреватый эскалацией конфликта c палестинскими боевиками инцидент обошелся без пострадавших.

Местные СМИ публикуют в соцсетях фото и видео с места происшествия. В представленных материалах видно, что реактивный снаряд разорвался в палисаднике у двухэтажной постройки, повредив здание в плотно застроенном жилмассиве. По их данным, несколько горожан испытали паническую атаку, из-за чего им потребовалась медпомощь.

Сработавшие посреди ночи в Беер-Шеве сирены предписывали более чем 200 тысячами жителям города в течение минуты укрыться в защищенных помещениях.

Аналогичный инцидент произошел два месяца назад. Ранее крупнейший город на юге Израиля не подвергался обстрелам в течение четырех лет.

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Автор: Олег Королев
#израиль #ракета #сектор газа

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