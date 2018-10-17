В израильском Беер-Шеве палестинская ракета повредила дом

Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась израильском городе Беер-Шева, сообщает местная полиция.

На место попадания ракеты в жилой дом прибыла полиция. Отмечается, что чреватый эскалацией конфликта c палестинскими боевиками инцидент обошелся без пострадавших.

Местные СМИ публикуют в соцсетях фото и видео с места происшествия. В представленных материалах видно, что реактивный снаряд разорвался в палисаднике у двухэтажной постройки, повредив здание в плотно застроенном жилмассиве. По их данным, несколько горожан испытали паническую атаку, из-за чего им потребовалась медпомощь.

Сработавшие посреди ночи в Беер-Шеве сирены предписывали более чем 200 тысячами жителям города в течение минуты укрыться в защищенных помещениях.

Аналогичный инцидент произошел два месяца назад. Ранее крупнейший город на юге Израиля не подвергался обстрелам в течение четырех лет.