В Киеве заявили о позоре Украины на весь мир

Украинский экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что Украина переживает позор на весь мир.

Бывший министр во время выступления на телеканале «112 Украина» напомнил, что в минувшем году украинский президент Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, предлагающий отменить депутатскую неприкосновенность. Документ так и не был принят.

Политик назвал позорной работу нардепов, которые а словах объявляли о желании снять с себя неприкосновенность, а на деле - «стушевались».

Червоненко заявил, что если на Украине на уровне национальной идеи не примут, что закон один для всех, то страны не будет. По его словам, «коррозия морали и коррупция дошли до самых низов, вплоть до лучших исполнителей».

Экс-министр заявил, что все, кто хочет работать, бороться и побеждать покидают страну. По его мнению, на текущий момент на Украине «самый позорный парламент» по моральным и профессиональным качествам.