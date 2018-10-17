Главы МИД G7 призвали наказать всех виновных в деле Хашогги

Министры иностранных дел «Большой семерки» призывают привлечь к ответственности всех виновных в исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Соответствующее совместное заявление опубликовал МИД Канады, председательствующей в G7 в текущем году.

Главы МИД Канады, ФРГ, Франции, Италии, Японии, Великобритании, США и представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини по-прежнему крайне обеспокоены исчезновением Хашогги. В коммюнике отмечается, что виновные в его исчезновении должны быть привлечены к ответственности.

Министры также подтвердили общую приверженность делу защиты свободы слова и свободы прессы. Подчеркивается, что «Большая семерка» поощряет сотрудничество Турции и Саудовской Аравии по делу о пропаже журналиста и надеются, что Эр-Рияд проведет тщательное, быстрое и прозрачное расследование.