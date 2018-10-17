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4:29   17 Октября 2018
Россия

Кадыров высказался о митинге против договора о границе с Чечней

Кадыров высказался о митинге против договора о границе с Чечней

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми попытки раздуть ситуацию вокруг темы границы между Чечней и Ингушетией.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Кадыров 26 сентября заключили соглашении об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен землями. Парламенты республик утвердили соглашение о границе. После этого в Ингушетии начались протестные акции.

Кадыров написал на своей странице «ВКонтакте», что на расширенном совещании сторон во вторник обсуждались меры по реализации соглашения. Он отметил, что наблюдаются «отдельные попытки раздуть ситуацию и вбить клин между народами республик».

Глава Чечни отметил неприемлемость и бесполезность данного подхода. По его словам, несмотря на негативные усилия отдельных лиц, ингуши и чеченцы останутся братьями.

Кадыров поблагодари Евкурова за принципиальную позицию.Глава Чечни также отметил, что граница проведена между двумя субъектами, а не братскими народами.

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Автор: Олег Королев
#кадыров #чечня #ингушетия

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