Вокалистку группы «Маша и Медведи» избили в Москве

Вокалистку российской музыкальной группы «Маша и Медведи» Марию Макарову избили в столице, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в ОВД по Басманному району обратилась 41-летняя женщина, которая заявила, что в ходе бытового конфликта ей нанесли телесные повреждения.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Рок-группа «Маша и Медведи» была создана Марией Макаровой в 1997 году. Наиболее известной песней группы является «Любочка».

Агентство «Москва» уточняет, что девушке нанесли несколько ударов.