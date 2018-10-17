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4:14   17 Октября 2018
Россия

Вокалистку группы «Маша и Медведи» избили в Москве

Вокалистку группы «Маша и Медведи» избили в Москве

Вокалистку российской музыкальной группы «Маша и Медведи» Марию Макарову избили в столице, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в ОВД по Басманному району обратилась 41-летняя женщина, которая заявила, что в ходе бытового конфликта ей нанесли телесные повреждения. 

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Рок-группа «Маша и Медведи» была создана Марией Макаровой в 1997 году. Наиболее известной песней группы является «Любочка».

Агентство «Москва» уточняет, что девушке нанесли несколько ударов.

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Автор: Олег Королев
#москва #нападение #маша и медведи #мария макарова

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