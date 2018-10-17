МИД РФ призвали Брюссель оказать давление на Косово

Евросоюз должен оказывать больше давления на Приштину для урегулирования ситуации в Косово, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

В интервью «Известиям» он сообщил, что российском внешнеполитическом ведомстве исходят из того, что взявший на себя роль посредника Брюссель должен быть более настойчивым и находить другие инструменты для воздействия на Косово.

По словам дипломата, Приштина на данный момент не только саботирует переговорный процесс, но и осложняет его.

Грушко отметил, что переговоры между Сербией и Косово при при посредничестве ЕС должны быть доведены до логического завершения. Он подчеркнул, что прежде всего это касается нормальной работы Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.