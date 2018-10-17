США намерены вводить санкции за участие в восстановлении Сирии

Новая стратегия Белого дома подразумевает введение санкций против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении Сирии.

Телеканал NBC со ссылкой на источники сообщает, что стратегия не подразумевает прямых столкновений с подконтрольными Ирану отрядами, поскольку американские военные могут атаковать силы Тегерана только в случае самообороны.

В плане предлагается делать упор на дипломатические и политические усилия по вытеснению сил Ирана через финансовое давление.

Знакомые с планом источники рассказали телеканалу, что США будут финансово препятствовать восстановлению районов, где присутствуют иранские и российские военные. Речь идет об ограничительных мерах против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением САР.