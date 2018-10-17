Россия попала на 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ

Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособных экономик, сообщается на сайте Всемирного экономического форума.

В исследовании ВЭФ говорится, что Россия поднялась с 45 на 43 место, что свидетельствует о росте макроэкономической стабильности в стране.

Отмечается, что в России умеренно возрастает внутренний валовой продукт и значительно падает инфляция. При этом госдолг РФ остается низким.

В сентябре минувшего года форум поместил Россию в рейтинге конкурентоспособных экономик мира на 38-е место.