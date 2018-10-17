Мы в соц.сетях:
Крым установил исторический рекорд по визиту иностранцев

Крым установил исторический рекорд по визиту иностранцев

 Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки в Якутии

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки в Якутии
ВВС США подтвердили участие американца в крушении Су-27

ВВС США подтвердили участие американца в крушении Су-27

 В Киеве заявили о позоре Украины на весь мир

В Киеве заявили о позоре Украины на весь мир
Хабиб продолжит выступать в UFC

Хабиб продолжит выступать в UFC

 ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел

ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел
Крым установил исторический рекорд по визиту иностранцев

Крым установил исторический рекорд по визиту иностранцев

 Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки в Якутии

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания лодки в Якутии
ВВС США подтвердили участие американца в крушении Су-27

ВВС США подтвердили участие американца в крушении Су-27

 В Киеве заявили о позоре Украины на весь мир

В Киеве заявили о позоре Украины на весь мир
Хабиб продолжит выступать в UFC

Хабиб продолжит выступать в UFC

 ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел

ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на обстрел
3:02   17 Октября 2018
Весь мир

Россия попала на 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ

Россия попала на 43 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ

Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособных экономик, сообщается на сайте Всемирного экономического форума.

В исследовании ВЭФ говорится, что Россия поднялась с 45 на 43 место, что свидетельствует о росте макроэкономической стабильности в стране.

Отмечается, что в России умеренно возрастает внутренний валовой продукт и значительно падает инфляция. При этом госдолг РФ остается низким.

В сентябре минувшего года форум поместил Россию в рейтинге конкурентоспособных экономик мира на 38-е место.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#рейтинг #российская экономика #всемирный экономический форум

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...