МИД РФ сообщил об итогах программы переселения соотечественников

За время работы госпрограммы по переселению соотечественников в Россию переехали около 800 тысяч человек, сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В интервью «Известиям» он сообщил, что согласно общему итогу программы, проводимой с 2007 года, в страну переехали около восьмисот тысяч человек.

По его словам, на результативность государственной программы повлияла информационная работа, а также поддержание и сохранение интереса соотечественников к ней.

Карасин отметил, что программа востребована из-за антироссийской политики, проводимой некоторыми странами.

Также представитель МИД РФ рассказал, что сейчас складываются предпосылки для возобновления процесса переселения староверов из Латинской Америки. Интерес к возвращению в РФ также проявляют старообрядцы из Прибалтики.