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Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

Авиаучения на Украине не относятся к маневрам НАТО

 СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене

СБУ подозревает замглавы внешней разведки Сергея Семочко в госизмене
Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

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2:25   17 Октября 2018
Весь мир

Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США Кирстен Мэдисон в ближайшие дни посетит Киев, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Визит в Копенгаген и Киев состоится 17-23 октября. Мэдисон встретится с официальными лицами из Национального антикоррупционного бюро Украины, представителями службы по охране государственных границ, а также членами гражданского общества для продвижения поддерживаемых США реформ на Украине.

Ранее украинские СМИ сообщали, что накануне в Киев прибыли двое юристов-ревизоров, близких к команде Трампа.

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Автор: Олег Королев
#украина #коррупция #госдеп сша

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