Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией
Помощник госсекретаря США Кирстен Мэдисон в ближайшие дни посетит Киев, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
Визит в Копенгаген и Киев состоится 17-23 октября. Мэдисон встретится с официальными лицами из Национального антикоррупционного бюро Украины, представителями службы по охране государственных границ, а также членами гражданского общества для продвижения поддерживаемых США реформ на Украине.
Ранее украинские СМИ сообщали, что накануне в Киев прибыли двое юристов-ревизоров, близких к команде Трампа.