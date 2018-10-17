Помощник госсекретаря США посетит Украину для обсуждения борьбы с коррупцией

Помощник госсекретаря США Кирстен Мэдисон в ближайшие дни посетит Киев, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Визит в Копенгаген и Киев состоится 17-23 октября. Мэдисон встретится с официальными лицами из Национального антикоррупционного бюро Украины, представителями службы по охране государственных границ, а также членами гражданского общества для продвижения поддерживаемых США реформ на Украине.

Ранее украинские СМИ сообщали, что накануне в Киев прибыли двое юристов-ревизоров, близких к команде Трампа.