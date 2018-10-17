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 Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем

Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем
2:03   17 Октября 2018
Весь мир

Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем

Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашогги с саудовским королем

Власти Саудовской Аравии заявили, что расследование исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги предоставит полные и прозрачные выводы о произошедшем.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео после встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.

По его словам, в Эр-Рияде состоялись «прямые и откровенные разговоры». Госсекретарь подчеркнул важность проведения оперативного, тщательного и прозрачного расследования. Помпео отметил, что саудовское руководство обязалось его выполнять.

По его словам, во время встреч король и наследный принц отрицали осведомленность о том, что инцидент с похищением произошел в их консульстве в Стамбуле. Помпео также выразил уверенность в том, что Саудовская Аравия серьезно намерена выявить все факты и обеспечить подотчетность, в том числе для высших должностных лиц.

Также госсекретарь рассказал, что американский лидер Дональд Трамп позвонил наследному принцу, который в беседе рассказал, что «серьезное и заслуживающее доверие» расследование уже проводится.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #помпео #хашогги #хашукджи

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