Трамп назвал ФРС главной угрозой его президентства

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему главной угрозой для его политики, сообщает Fox Business.

По его словам, основной угрозой для него является не расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, не возможное «восстание демократов» на промежуточных выборах в Конгресс США, а ФРС.

Тремп отметил, что регулятор слишком быстро повышает ставки и остается слишком независимой. Он отметил, что не вмешивается в политику ФРС.

По словам Трампа, несмотря на его недовольство политикой ФРС, он в целом поддерживает людей, назначил на руководящие посты регулятора. При этом он отметил, что среди них «есть исключения».

Ранее Трамп выразил недовольство решением ФРС повысить базовую процентную ставку. В августе он заявлял, что не удовлетворен политикой, проводимой главой регулятора Джеромом Пауэллом.